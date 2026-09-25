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Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета

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Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 1
Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 2
Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 3
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Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 5
Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
  • Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 1
  • Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 2
  • Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 3
  • Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 4
  • Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 5
  • Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
63
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х5
Вес, кг.
1.82

Описание товара Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета

Стержни отверток и биты изготовлены из хромомолибденовой стали и закалены по специальной технологии. Двухкомпонентные рукоятки оптимальной формы обеспечивают надежный и комфортный захват. Удобный кейс для хранения и переноски. Магнитные наконечники для удобства работы. В наборе как стандартные слесарные отвертки, так и отвертки для точных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
63
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Страна производитель
Китай
Описание
Стержни отверток и биты изготовлены из хромомолибденовой стали и закалены по специальной технологии. Двухкомпонентные рукоятки оптимальной формы обеспечивают надежный и комфортный захват. Удобный кейс для хранения и переноски. Магнитные наконечники для удобства работы. В наборе как стандартные слесарные отвертки, так и отвертки для точных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток с насадками ЗУБР 25243, 63 предмета - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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