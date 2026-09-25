Набор отверток и насадок Kraftool X-Drive 25815, 50 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Отвёртки PH 0/1/2 (3 шт.), отвёртки SL 3/5/6 (3 шт.), отвёртка?битодержатель (1 шт.), биты 25 мм: PH 1/2/3 (3 шт.), PZ 1/2/3 (3 шт.), SL 3/5 (2 шт.), HEX HOLE 2/2.5/3/4/5 (5 шт.), TX HOLE 7/8/9/10/15/20/25/30 (8 шт.), TW 1/2/3/4 (4 шт.), Spanner 6/8/10 (3 шт.), TS 6/8 (2 шт.), биты 50 мм: PH 1/2 (2 шт.), HEX 4 (1 шт.), PZ 2 (1 шт.), TX 15/20 (2 шт.), торцевые головки 6/8/10/12/13 мм (5 шт.), адаптер для головок (1 шт.), адаптер для бит с быстросъёмным механизмом (1 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
В наличии
Код товара: 742413
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Загружаем...
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Загружаем...
3 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
50
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Сталь Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Отвёртки PH 0/1/2 (3 шт.), отвёртки SL 3/5/6 (3 шт.), отвёртка?битодержатель (1 шт.), биты 25 мм: PH 1/2/3 (3 шт.), PZ 1/2/3 (3 шт.), SL 3/5 (2 шт.), HEX HOLE 2/2.5/3/4/5 (5 шт.), TX HOLE 7/8/9/10/15/20/25/30 (8 шт.), TW 1/2/3/4 (4 шт.), Spanner 6/8/10 (3 шт.), TS 6/8 (2 шт.), биты 50 мм: PH 1/2 (2 шт.), HEX 4 (1 шт.), PZ 2 (1 шт.), TX 15/20 (2 шт.), торцевые головки 6/8/10/12/13 мм (5 шт.), адаптер для головок (1 шт.), адаптер для бит с быстросъёмным механизмом (1 шт.)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х4
Вес, кг.
1.11
Описание товара Набор отверток и насадок Kraftool X-Drive 25815, 50 предметов
Набор KRAFTOOL X-Drive-50 отверток и насадок 50 шт 25815 Профессиональный набор отверток с битами и торцевыми головками изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже и длительный срок службы. -Количество предметов: 50 шт -Материал бит: Cr-Mo -Кейс: да -Хвостовик бит: 1/4"
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
50
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Сталь Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Отвёртки PH 0/1/2 (3 шт.), отвёртки SL 3/5/6 (3 шт.), отвёртка?битодержатель (1 шт.), биты 25 мм: PH 1/2/3 (3 шт.), PZ 1/2/3 (3 шт.), SL 3/5 (2 шт.), HEX HOLE 2/2.5/3/4/5 (5 шт.), TX HOLE 7/8/9/10/15/20/25/30 (8 шт.), TW 1/2/3/4 (4 шт.), Spanner 6/8/10 (3 шт.), TS 6/8 (2 шт.), биты 50 мм: PH 1/2 (2 шт.), HEX 4 (1 шт.), PZ 2 (1 шт.), TX 15/20 (2 шт.), торцевые головки 6/8/10/12/13 мм (5 шт.), адаптер для головок (1 шт.), адаптер для бит с быстросъёмным механизмом (1 шт.)
Страна производитель
Китай
Набор KRAFTOOL X-Drive-50 отверток и насадок 50 шт 25815 Профессиональный набор отверток с битами и торцевыми головками изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже и длительный срок службы. -Количество предметов: 50 шт -Материал бит: Cr-Mo -Кейс: да -Хвостовик бит: 1/4"
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток и насадок Kraftool X-Drive 25815, 50 предметов - данный товар вы можете купить по цене 3640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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