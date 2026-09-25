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Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт. купить с доставкой в Москве
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Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт.

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Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН1, РН2, РН3
Комплектация
Отвёртка?битодержатель — 1 шт., адаптер для бит (60 мм) — 1 шт., биты SL3, SL5 — 2 шт., биты PH1, PH2, PH3 — 3 шт., биты PZ1, PZ2 — 2 шт., биты TORX 10, 15, 20, 25, 30 — 5 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт.
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
14
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Сталь Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН1, РН2, РН3
Комплектация
Отвёртка?битодержатель — 1 шт., адаптер для бит (60 мм) — 1 шт., биты SL3, SL5 — 2 шт., биты PH1, PH2, PH3 — 3 шт., биты PZ1, PZ2 — 2 шт., биты TORX 10, 15, 20, 25, 30 — 5 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х3
Вес, г.
260

Описание товара Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт.

Отвертка профессиональная с битами KRAFTOOL 25814, предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Биты изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Удобный держатель с битами для компактного хранения набора. Противоскользящая поверхность рукоятки для работы мокрыми и маслеными руками. Химически стойкая рукоятка (антифриз, этанол, тормозная жидкость). Допускается кратковременный контакт в работе с бензином и дизтопливом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
14
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Сталь Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН1, РН2, РН3
Комплектация
Отвёртка?битодержатель — 1 шт., адаптер для бит (60 мм) — 1 шт., биты SL3, SL5 — 2 шт., биты PH1, PH2, PH3 — 3 шт., биты PZ1, PZ2 — 2 шт., биты TORX 10, 15, 20, 25, 30 — 5 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка профессиональная с битами KRAFTOOL 25814, предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Биты изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Удобный держатель с битами для компактного хранения набора. Противоскользящая поверхность рукоятки для работы мокрыми и маслеными руками. Химически стойкая рукоятка (антифриз, этанол, тормозная жидкость). Допускается кратковременный контакт в работе с бензином и дизтопливом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-14 25814, 14 шт. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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