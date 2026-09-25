Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6, отвёртка PZ1, отвёртка PZ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742410
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6, отвёртка PZ1, отвёртка PZ2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х22
Вес, г.
590
Описание товара Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов
Набор отверток KRAFTOOL Х-Drive-8 8 шт 250081-H8 Профессиональные отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы -Количество предметов: 8 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6, отвёртка PZ1, отвёртка PZ2
Страна производитель
Китай
Набор отверток KRAFTOOL Х-Drive-8 8 шт 250081-H8 Профессиональные отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы -Количество предметов: 8 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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