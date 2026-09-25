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Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов

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Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 1
Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 2
Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 3
Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 4
Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6, отвёртка PZ1, отвёртка PZ2
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 1
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 2
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 3
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 4
  • Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742410
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6, отвёртка PZ1, отвёртка PZ2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х22
Вес, г.
590

Описание товара Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов

Набор отверток KRAFTOOL Х-Drive-8 8 шт 250081-H8 Профессиональные отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы -Количество предметов: 8 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да



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Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool Х-Drive-8 250081-H8, 8 предметов




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
Комплектация
Отвёртка PH0, отвёртка PH1, отвёртка PH2, отвёртка SL3, отвёртка SL5, отвёртка SL6, отвёртка PZ1, отвёртка PZ2
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток KRAFTOOL Х-Drive-8 8 шт 250081-H8 Профессиональные отвертки KRAFTOOL X-Drive изготовлены из высокопрочной Cr-Mo стали. Специальная закалка стержня и система насечек NSS обеспечивают удобство работы и длительный срок службы -Количество предметов: 8 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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