Реверсивная отвертка с насадками ЗУБР 25237-H129, 129 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ0, PZ3
Комплектация
Реверсивная отвёртка с магнитным битодержателем — 1 шт., отвёртка с пружинным битодержателем — 1 шт., биты SL 3/32?, 7/64?, 1/8?, 9/64?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 9/32?, 5/16? — 10 шт., биты SL 1; 1.5; 2.5 мм — 3 шт., биты PH 000, 00, 0 (2 шт.), 1 (2 шт.), 2 (2 шт.), 3, 4 — 10 шт., биты PZ 0, 1, 2, 3, 4 — 5 шт., биты Hex 1/16?, 5/64?, 3/32?, 7/64?, 1/8?, 9/64?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 9/32?, 5/16? — 12 шт., биты Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм — 10 шт., биты Hex Hole 5/64?, 3/32?,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
В наличии
Код товара: 742409
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2 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
129
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-V сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ0, PZ3
Комплектация
Реверсивная отвёртка с магнитным битодержателем — 1 шт., отвёртка с пружинным битодержателем — 1 шт., биты SL 3/32?, 7/64?, 1/8?, 9/64?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 9/32?, 5/16? — 10 шт., биты SL 1; 1.5; 2.5 мм — 3 шт., биты PH 000, 00, 0 (2 шт.), 1 (2 шт.), 2 (2 шт.), 3, 4 — 10 шт., биты PZ 0, 1, 2, 3, 4 — 5 шт., биты Hex 1/16?, 5/64?, 3/32?, 7/64?, 1/8?, 9/64?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 9/32?, 5/16? — 12 шт., биты Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм — 10 шт., биты Hex Hole 5/64?, 3/32?,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х5
Вес, кг.
1.31
Описание товара Реверсивная отвертка с насадками ЗУБР 25237-H129, 129 шт.
Набор инструментов ЗУБР 25237-H129 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений для электро- и ручного инструмента. Отвертки выдерживает высокие нагрузки, благодаря высокой твердости наконечника и специальной закалке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
129
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-V сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ0, PZ3
Комплектация
Реверсивная отвёртка с магнитным битодержателем — 1 шт., отвёртка с пружинным битодержателем — 1 шт., биты SL 3/32?, 7/64?, 1/8?, 9/64?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 9/32?, 5/16? — 10 шт., биты SL 1; 1.5; 2.5 мм — 3 шт., биты PH 000, 00, 0 (2 шт.), 1 (2 шт.), 2 (2 шт.), 3, 4 — 10 шт., биты PZ 0, 1, 2, 3, 4 — 5 шт., биты Hex 1/16?, 5/64?, 3/32?, 7/64?, 1/8?, 9/64?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 9/32?, 5/16? — 12 шт., биты Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм — 10 шт., биты Hex Hole 5/64?, 3/32?,
Страна производитель
Китай
Набор инструментов ЗУБР 25237-H129 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений для электро- и ручного инструмента. Отвертки выдерживает высокие нагрузки, благодаря высокой твердости наконечника и специальной закалке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Реверсивная отвертка с насадками ЗУБР 25237-H129, 129 шт. – стоимость товара 2800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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