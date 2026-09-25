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Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов

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Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 1
Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 2
Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 3
Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH1, PH2, PH3, SL5, SL6, SL8
Комплектация
8 отвёрток стандартных (SL 5/6/8 мм, PH 1/2/3, SL 6 мм укороченная, PH 1/2 укороченные), 8 отвёрток для точных работ (SL 2,5/3 мм, PH 00/0, TORX T5/T6/T7/T8), отвёртка-битодержатель, 20 бит (SL 4/5/6 мм, PH 1/2/3, PZ 0/1/2/3, TX T10/T15/T20/T25/T30/T40, HEX 3/4/5/6 мм), контейнер для бит, подставка-держатель — всего 37 предметов.
  • Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 1
  • Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 2
  • Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 3
  • Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
17
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH1, PH2, PH3, SL5, SL6, SL8
Комплектация
8 отвёрток стандартных (SL 5/6/8 мм, PH 1/2/3, SL 6 мм укороченная, PH 1/2 укороченные), 8 отвёрток для точных работ (SL 2,5/3 мм, PH 00/0, TORX T5/T6/T7/T8), отвёртка-битодержатель, 20 бит (SL 4/5/6 мм, PH 1/2/3, PZ 0/1/2/3, TX T10/T15/T20/T25/T30/T40, HEX 3/4/5/6 мм), контейнер для бит, подставка-держатель — всего 37 предметов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов

Набор отверток с насадками STAYER Hercules-PRO-37 37 шт 25312-H37 Многофункциональный набор слесарных отверток и отверток для точных работ в стойке. Биты и стержни отверток изготовлены из высококачественной Cr-V стали -Количество предметов: 37 шт -Материал стержня: Cr-V -Кейс: нет -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
17
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH1, PH2, PH3, SL5, SL6, SL8
Комплектация
8 отвёрток стандартных (SL 5/6/8 мм, PH 1/2/3, SL 6 мм укороченная, PH 1/2 укороченные), 8 отвёрток для точных работ (SL 2,5/3 мм, PH 00/0, TORX T5/T6/T7/T8), отвёртка-битодержатель, 20 бит (SL 4/5/6 мм, PH 1/2/3, PZ 0/1/2/3, TX T10/T15/T20/T25/T30/T40, HEX 3/4/5/6 мм), контейнер для бит, подставка-держатель — всего 37 предметов.
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток с насадками STAYER Hercules-PRO-37 37 шт 25312-H37 Многофункциональный набор слесарных отверток и отверток для точных работ в стойке. Биты и стержни отверток изготовлены из высококачественной Cr-V стали -Количество предметов: 37 шт -Материал стержня: Cr-V -Кейс: нет -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток с насадками Stayer Hercules-Pro-37 25312-H37, 37 предметов - этот товар вы можете купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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