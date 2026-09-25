Набор бит и торцевых головок ЗУБР 26054-H31, 31 предмет, набор: трещотка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
31
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Биты SL: 4. 5, 5. 5 - 2 шт. Биты PH: 1, 2 - 2 шт. Биты PZ: 1, 2 - 2 шт. Биты HEX: 3, 4, 5, 6 - 4 шт. Биты TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 - 6 шт. Торцовые головки: 4, 4. 5, 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 12 шт. Мини трещотка - 1 шт. Адаптер для бит 1/4" - 1 шт. Удлинитель 1/4" - 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 742407
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
31
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Биты SL: 4. 5, 5. 5 - 2 шт. Биты PH: 1, 2 - 2 шт. Биты PZ: 1, 2 - 2 шт. Биты HEX: 3, 4, 5, 6 - 4 шт. Биты TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 - 6 шт. Торцовые головки: 4, 4. 5, 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 12 шт. Мини трещотка - 1 шт. Адаптер для бит 1/4" - 1 шт. Удлинитель 1/4" - 1 шт.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
16
Тип бит
PH1, HEX 3, TORX 10, TORX 15, TORX 20, PZ 1, PZ 2, PH2
Шлицы бит
SL 4.5, 5.5; PH №1, №2; PZ №1, №2; HEX 3, 4, 5, 6; TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
550
Описание товара Набор бит и торцевых головок ЗУБР 26054-H31, 31 предмет, набор: трещотка
Набор «ЗУБР» – это профессиональный многофункциональный инструмент, предназначенный для работы с различными типами крепежа в труднодоступных местах с приложением высокого крутящего момента. Преимущества: Биты из хромомолибденовой стали Торцовые головки из высококачественной инструментальной стали Трещотка оснащена реверсивным храповым механизмом, направление вращения меняется одной рукой Специальная закалка по особой технологии Шариковый быстросъемный держатель обеспечивает быструю и надежную замену насадок Эргономичная двухкомпонетная рукоятка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
31
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Биты SL: 4. 5, 5. 5 - 2 шт. Биты PH: 1, 2 - 2 шт. Биты PZ: 1, 2 - 2 шт. Биты HEX: 3, 4, 5, 6 - 4 шт. Биты TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 - 6 шт. Торцовые головки: 4, 4. 5, 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 12 шт. Мини трещотка - 1 шт. Адаптер для бит 1/4" - 1 шт. Удлинитель 1/4" - 1 шт.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
16
Тип бит
PH1, HEX 3, TORX 10, TORX 15, TORX 20, PZ 1, PZ 2, PH2
Шлицы бит
SL 4.5, 5.5; PH №1, №2; PZ №1, №2; HEX 3, 4, 5, 6; TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Развернуть
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Россия
Набор «ЗУБР» – это профессиональный многофункциональный инструмент, предназначенный для работы с различными типами крепежа в труднодоступных местах с приложением высокого крутящего момента. Преимущества: Биты из хромомолибденовой стали Торцовые головки из высококачественной инструментальной стали Трещотка оснащена реверсивным храповым механизмом, направление вращения меняется одной рукой Специальная закалка по особой технологии Шариковый быстросъемный держатель обеспечивает быструю и надежную замену насадок Эргономичная двухкомпонетная рукоятка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор бит и торцевых головок ЗУБР 26054-H31, 31 предмет, набор: трещотка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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