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Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV купить с доставкой в Москве
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Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV

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Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 1
Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 2
Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 3
Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 1
  • Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 2
  • Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 3
  • Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х3
Вес, кг.
1.3

Описание товара Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV

Переставные клещи ЗУБР Профи 400 мм представляют собой надежный инструмент для работы с различными крепежными элементами. Изготовленные из высококачественной хромованадиевой стали (CrV), они обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Длина клещей составляет 400 мм, что позволяет работать с труднодоступными местами. Максимальный захват в 95 мм (3 1/2 дюйма) делает их универсальными для использования с различными диаметрами. Кнопочный фиксатор обеспечивает быстрое и удобное перемещение губок, что ускоряет рабочий процесс. Обливные рукоятки синего цвета обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительной работе. Вес инструмента составляет 1.2 кг, что делает его достаточно легким для удобного использования.



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Отзывы о товаре Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Переставные клещи ЗУБР Профи 400 мм представляют собой надежный инструмент для работы с различными крепежными элементами. Изготовленные из высококачественной хромованадиевой стали (CrV), они обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Длина клещей составляет 400 мм, что позволяет работать с труднодоступными местами. Максимальный захват в 95 мм (3 1/2 дюйма) делает их универсальными для использования с различными диаметрами. Кнопочный фиксатор обеспечивает быстрое и удобное перемещение губок, что ускоряет рабочий процесс. Обливные рукоятки синего цвета обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительной работе. Вес инструмента составляет 1.2 кг, что делает его достаточно легким для удобного использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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