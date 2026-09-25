Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV
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Характеристики
Описание товара Переставные клещи с быстрым перемещением ЗУБР Профи 22441-40, 400 мм, захват 95 мм, CrV
Переставные клещи ЗУБР Профи 400 мм представляют собой надежный инструмент для работы с различными крепежными элементами. Изготовленные из высококачественной хромованадиевой стали (CrV), они обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Длина клещей составляет 400 мм, что позволяет работать с труднодоступными местами. Максимальный захват в 95 мм (3 1/2 дюйма) делает их универсальными для использования с различными диаметрами. Кнопочный фиксатор обеспечивает быстрое и удобное перемещение губок, что ускоряет рабочий процесс. Обливные рукоятки синего цвета обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительной работе. Вес инструмента составляет 1.2 кг, что делает его достаточно легким для удобного использования.
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