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Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм купить с доставкой в Москве
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Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм

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Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 1
Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 2
Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 3
Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 1
  • Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 2
  • Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 3
  • Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х2
Вес, г.
553

Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм

Клещи переставные-гаечный ключ – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа. Преимущества: Не повреждает хромированный крепеж Удобные двухкомпонентные рукоятки Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки Работа без перехвата по принципу трещотки Уникальная конструкция исключает случайную перестановку шарнира



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Отзывы о товаре Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Клещи переставные-гаечный ключ – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа. Преимущества: Не повреждает хромированный крепеж Удобные двухкомпонентные рукоятки Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки Работа без перехвата по принципу трещотки Уникальная конструкция исключает случайную перестановку шарнира


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм - купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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