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Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета

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Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 1
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 2
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 3
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 4
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 5
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Удлиненные плоскогубцы (280 мм) - 1 шт. Удлиненные изогнутые тонкогубцы 45° (280 мм) - 1 шт. Удлиненные изогнутые тонкогубцы 90° (260 мм) - 1 шт. Удлиненные кольцевые тонкогубцы 13 мм (275 мм) - 1 шт. Чехол - 1 шт.
  • Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 1
  • Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 2
  • Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 3
  • Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 4
  • Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 5
  • Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Удлиненные плоскогубцы (280 мм) - 1 шт. Удлиненные изогнутые тонкогубцы 45° (280 мм) - 1 шт. Удлиненные изогнутые тонкогубцы 90° (260 мм) - 1 шт. Удлиненные кольцевые тонкогубцы 13 мм (275 мм) - 1 шт. Чехол - 1 шт.
Упаковка
чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х10
Вес, кг.
1.38

Описание товара Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета

Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Удлиненные губки для работы в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Удлиненные плоскогубцы (280 мм) - 1 шт. Удлиненные изогнутые тонкогубцы 45° (280 мм) - 1 шт. Удлиненные изогнутые тонкогубцы 90° (260 мм) - 1 шт. Удлиненные кольцевые тонкогубцы 13 мм (275 мм) - 1 шт. Чехол - 1 шт.
Упаковка
чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Удлиненные губки для работы в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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