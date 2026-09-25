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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм купить с доставкой в Москве
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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм

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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 1
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 2
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 3
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 4
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 5
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 1
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 2
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 3
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 4
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 5
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742397
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х27
Вес, г.
410

Описание товара Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм

Правые усиленные ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 250 мм 2328-OR - профессиональный инструмент. Изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и рычажным механизмом.



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Отзывы о товаре Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Правые усиленные ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 250 мм 2328-OR - профессиональный инструмент. Изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и рычажным механизмом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OR, 250 мм - стоимость товара 1830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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