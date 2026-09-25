Насадка-ножницы для реза листового и гофрированного металла ЗУБР Турбо-Ножницы 23292
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
0.6
Максимальный диаметр, мм
1.2
Длина, мм
245
Ширина, мм
190
Комплектация
Насадка-ножницы - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 742395
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3 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
нержавеющая сталь
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
0.6
Максимальный диаметр, мм
1.2
Длина, мм
245
Ширина, мм
190
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-ножницы - 1шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х19х5
Вес, г.
883
Описание товара Насадка-ножницы для реза листового и гофрированного металла ЗУБР Турбо-Ножницы 23292
Профессиональный точный, быстрый и чистый рез листового металла. Преимущества: Режущая способность: нерж. - 0.6 мм, сталь - 1.2 мм Использование: Для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов ВНИМАНИЕ! При работе надевайте защитные очки и перчатки. При выполнении реза держите ножницы в направлении «от себя». Не применять ударные нагрузки, не использовать дополнительные рычаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
нержавеющая сталь
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
0.6
Максимальный диаметр, мм
1.2
Длина, мм
245
Ширина, мм
190
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-ножницы - 1шт.
Страна производитель
Россия
Профессиональный точный, быстрый и чистый рез листового металла. Преимущества: Режущая способность: нерж. - 0.6 мм, сталь - 1.2 мм Использование: Для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов ВНИМАНИЕ! При работе надевайте защитные очки и перчатки. При выполнении реза держите ножницы в направлении «от себя». Не применять ударные нагрузки, не использовать дополнительные рычаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-ножницы для реза листового и гофрированного металла ЗУБР Турбо-Ножницы 23292 - данный товар вы можете купить по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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