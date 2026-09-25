Top.Mail.Ru
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 1
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 2
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 3
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 4
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 5
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 6
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 7
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
260
Ширина, мм
150
Комплектация
насадка с двумя предустановленными матрицами и пуансоном, ключ, пластиковая рукоятка
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 1
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 2
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 3
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 4
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 5
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 6
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 7
  • Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742393
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
пластик, металл
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
260
Ширина, мм
150
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
насадка с двумя предустановленными матрицами и пуансоном, ключ, пластиковая рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х6
Вес, г.
563

Описание товара Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293

Профессиональный точный рез гофрированного и листового металла ЗУБР Сверчок 23293. -Режущая способность по нержавеющей стали: 1,2 мм -Режущая способность по меди/алюминию/пластику/фиберглассу/фанере: 2,0 мм



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
пластик, металл
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
260
Ширина, мм
150
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
насадка с двумя предустановленными матрицами и пуансоном, ключ, пластиковая рукоятка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный точный рез гофрированного и листового металла ЗУБР Сверчок 23293. -Режущая способность по нержавеющей стали: 1,2 мм -Режущая способность по меди/алюминию/пластику/фиберглассу/фанере: 2,0 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...