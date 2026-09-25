Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
260
Ширина, мм
150
Комплектация
насадка с двумя предустановленными матрицами и пуансоном, ключ, пластиковая рукоятка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 742393
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1 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
пластик, металл
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
260
Ширина, мм
150
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
насадка с двумя предустановленными матрицами и пуансоном, ключ, пластиковая рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х6
Вес, г.
563
Описание товара Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293
Профессиональный точный рез гофрированного и листового металла ЗУБР Сверчок 23293. -Режущая способность по нержавеющей стали: 1,2 мм -Режущая способность по меди/алюминию/пластику/фиберглассу/фанере: 2,0 мм
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Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
пластик, металл
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
260
Ширина, мм
150
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
насадка с двумя предустановленными матрицами и пуансоном, ключ, пластиковая рукоятка
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Страна производитель
Китай
Профессиональный точный рез гофрированного и листового металла ЗУБР Сверчок 23293. -Режущая способность по нержавеющей стали: 1,2 мм -Режущая способность по меди/алюминию/пластику/фиберглассу/фанере: 2,0 мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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