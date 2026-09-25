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Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм купить с доставкой в Москве
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Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм

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Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 1
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 2
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 3
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 4
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 5
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 6
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 7
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 8
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 9
Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 1
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 2
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 3
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 4
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 5
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 6
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 7
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 8
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 9
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х27
Вес, г.
442

Описание товара Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм

Левые ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 250 мм 2328-L применяются для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Изготовлены из хромомолибденовой стали. Индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC. Увеличенный зев облегчает рез твердой стали без заусенцев. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.



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Отзывы о товаре Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Левые ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 250 мм 2328-L применяются для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Изготовлены из хромомолибденовой стали. Индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC. Увеличенный зев облегчает рез твердой стали без заусенцев. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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