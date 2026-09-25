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Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм купить с доставкой в Москве
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Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм

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Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 1
Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 2
Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 3
Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 4
Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 1
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 2
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 3
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 4
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, г.
440

Описание товара Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм

Прямые ножницы по металлу KRAFTOOL Titan 260 мм 2327-S применяются для прямой и фигурной резки (в правую или левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Изготовлены из инструментальной стали. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Кованые губки из высококачественной хромомолибденовой стали. Индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC. Режущие кромки с насечкой предотвращают проскальзывание материала при выполнении реза. Двухрычажная конструкция шарнира увеличивает режущую способность на 60%. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Прямые ножницы по металлу KRAFTOOL Titan 260 мм 2327-S применяются для прямой и фигурной резки (в правую или левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Изготовлены из инструментальной стали. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Кованые губки из высококачественной хромомолибденовой стали. Индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC. Режущие кромки с насечкой предотвращают проскальзывание материала при выполнении реза. Двухрычажная конструкция шарнира увеличивает режущую способность на 60%. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прямые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-S, 260 мм - купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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