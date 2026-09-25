Top.Mail.Ru
Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм - фото 1
Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм - фото 1
  • Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, г.
430

Описание товара Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм

Профессиональные ножницы KRAFTOOL TITAN изготовлены из высококачественной инструментальной стали, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Применяются для точного правого реза для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные ножницы KRAFTOOL TITAN изготовлены из высококачественной инструментальной стали, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Применяются для точного правого реза для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-R, 260 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...