Top.Mail.Ru
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 1
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 2
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 3
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 4
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 5
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 1
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 2
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 3
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 4
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 5
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, г.
430

Описание товара Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм

Ножницы по твердому металлу двухрычажные, левые, 250мм KRAFTOOL Titan 2327-L - применяются для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Кованые губки ножниц изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали (Cr-Mo).



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по твердому металлу двухрычажные, левые, 250мм KRAFTOOL Titan 2327-L - применяются для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Кованые губки ножниц изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали (Cr-Mo).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...