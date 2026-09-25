Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм
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Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 742382
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, г.
430
Описание товара Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм
Ножницы по твердому металлу двухрычажные, левые, 250мм KRAFTOOL Titan 2327-L - применяются для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Кованые губки ножниц изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали (Cr-Mo).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Ножницы по твердому металлу двухрычажные, левые, 250мм KRAFTOOL Titan 2327-L - применяются для прямой и фигурной резки (в левую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Титановое покрытие увеличивает ресурс и обеспечивает длительную и качественную работу. Кованые губки ножниц изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали (Cr-Mo).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Левые ножницы по металлу Kraftool Titan 2327-L, 260 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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