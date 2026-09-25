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Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм купить с доставкой в Москве
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Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм

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Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм - фото 1
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм - фото 1
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х15
Вес, г.
220

Описание товара Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм

KRAFTOOL Compact Ножницы по металлу 190 мм, левые усиленные с выносом 2326-L предназначены для качественного реза металлических листов. Лезвия изготовлены из хром-молибденовой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Двойная рычажная передача способствует уменьшению усилий, прилагаемых при работе.



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Отзывы о товаре Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL Compact Ножницы по металлу 190 мм, левые усиленные с выносом 2326-L предназначены для качественного реза металлических листов. Лезвия изготовлены из хром-молибденовой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Двойная рычажная передача способствует уменьшению усилий, прилагаемых при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-L, 190 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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