Набор напильников Kraftool ALLIGATOR 16905, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
напильник плоский, круглый, квадратный, полукруглый, трёхгранный; двухкомпонентные рукоятки; износостойкий тетроновый чехол; картонная коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 742373
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1 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
напильник плоский, круглый, квадратный, полукруглый, трёхгранный; двухкомпонентные рукоятки; износостойкий тетроновый чехол; картонная коробка
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х8
Вес, г.
960
Описание товара Набор напильников Kraftool ALLIGATOR 16905, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка
Профессиональный набор напильников для индустриального применения. Изготовлены из высококачественной инструментальной стали SK1, закалены до твердости 72 HRC. Имеют длительный срок службы, обеспечивают высокую скорость и качество выполнения работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
напильник плоский, круглый, квадратный, полукруглый, трёхгранный; двухкомпонентные рукоятки; износостойкий тетроновый чехол; картонная коробка
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Китай
Профессиональный набор напильников для индустриального применения. Изготовлены из высококачественной инструментальной стали SK1, закалены до твердости 72 HRC. Имеют длительный срок службы, обеспечивают высокую скорость и качество выполнения работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор напильников Kraftool ALLIGATOR 16905, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор напильников Kraftool ALLIGATOR 16905, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка