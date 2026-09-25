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Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов

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Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - фото 1
Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - фото 2
Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
плоский напильник, полукруглый напильник, трёхгранный напильник, квадратный напильник, круглый напильник
  • Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - фото 1
  • Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - фото 2
  • Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
плоский напильник, полукруглый напильник, трёхгранный напильник, квадратный напильник, круглый напильник
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х4
Вес, г.
968

Описание товара Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов

Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов. Для индустриального применения. Изготовлены из высококачественной инструментальной стали У13А, закалены до твердости 62 – 67 HRC. Имеют длительный срок службы, обеспечивают высокую скорость и качество выполнения работ. Преимущества: Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
плоский напильник, полукруглый напильник, трёхгранный напильник, квадратный напильник, круглый напильник
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов. Для индустриального применения. Изготовлены из высококачественной инструментальной стали У13А, закалены до твердости 62 – 67 HRC. Имеют длительный срок службы, обеспечивают высокую скорость и качество выполнения работ. Преимущества: Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов - по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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