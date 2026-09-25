Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов
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Характеристики
Описание товара Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов
Набор напильников STAYER Profi №2, 200 мм, 5 шт. (1682-20-H5_z01) используют для шлифования заготовок, торцов и кромок, а также для удаления сколов и зазубрин. Комплект имеет полотна с двойной насечкой зубьев. Это значительно повышает эффективность и качество обработки. Благодаря различной форме профилей модель оптимальна для вогнутых, плоских деталей и элементов с пазами и углублениями. Набор подходит как для применения в быту, так для профессиональной эксплуатации в слесарных и столярных мастерских. Полотна произведены из стали высокого качества. Металлический сплав устойчив к коррозии и механическим нагрузкам. Это обеспечивает продолжительный срок службы модели. Рукоятка имеет эргономичную форму, что создает комфортные условия для использования набора напильников STAYER Profi №2, 200 мм, 5 шт. (1682-20-H5_z01). Специальное покрытие предотвращает выскальзывание инструмента из ладони. Прочный пластик выдерживает длительное применение без потери формы.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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