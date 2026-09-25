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Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов

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Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов - фото 1
Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников (плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый), длина 200 мм, сталь У12А, насечка №2 двойная, рукоятки двухкомпонентные, упаковка — картонная коробка
  • Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов - фото 1
  • Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников (плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый), длина 200 мм, сталь У12А, насечка №2 двойная, рукоятки двухкомпонентные, упаковка — картонная коробка
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х23
Вес, г.
910

Описание товара Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов

Набор напильников STAYER Profi №2, 200 мм, 5 шт. (1682-20-H5_z01) используют для шлифования заготовок, торцов и кромок, а также для удаления сколов и зазубрин. Комплект имеет полотна с двойной насечкой зубьев. Это значительно повышает эффективность и качество обработки. Благодаря различной форме профилей модель оптимальна для вогнутых, плоских деталей и элементов с пазами и углублениями. Набор подходит как для применения в быту, так для профессиональной эксплуатации в слесарных и столярных мастерских. Полотна произведены из стали высокого качества. Металлический сплав устойчив к коррозии и механическим нагрузкам. Это обеспечивает продолжительный срок службы модели. Рукоятка имеет эргономичную форму, что создает комфортные условия для использования набора напильников STAYER Profi №2, 200 мм, 5 шт. (1682-20-H5_z01). Специальное покрытие предотвращает выскальзывание инструмента из ладони. Прочный пластик выдерживает длительное применение без потери формы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников (плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый), длина 200 мм, сталь У12А, насечка №2 двойная, рукоятки двухкомпонентные, упаковка — картонная коробка
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Набор напильников STAYER Profi №2, 200 мм, 5 шт. (1682-20-H5_z01) используют для шлифования заготовок, торцов и кромок, а также для удаления сколов и зазубрин. Комплект имеет полотна с двойной насечкой зубьев. Это значительно повышает эффективность и качество обработки. Благодаря различной форме профилей модель оптимальна для вогнутых, плоских деталей и элементов с пазами и углублениями. Набор подходит как для применения в быту, так для профессиональной эксплуатации в слесарных и столярных мастерских. Полотна произведены из стали высокого качества. Металлический сплав устойчив к коррозии и механическим нагрузкам. Это обеспечивает продолжительный срок службы модели. Рукоятка имеет эргономичную форму, что создает комфортные условия для использования набора напильников STAYER Profi №2, 200 мм, 5 шт. (1682-20-H5_z01). Специальное покрытие предотвращает выскальзывание инструмента из ладони. Прочный пластик выдерживает длительное применение без потери формы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Отзывы


Набор напильников Stayer 1682-20-H5_z01, 200 мм, 5 предметов - этот товар вы можете купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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