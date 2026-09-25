Набор напильников Stayer 1681-15-H5_z01, 150 мм, 5 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
напильник плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый — по 1 шт., все с двухкомпонентной рукояткой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 742370
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1 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
напильник плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый — по 1 шт., все с двухкомпонентной рукояткой
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х22
Вес, г.
680
Описание товара Набор напильников Stayer 1681-15-H5_z01, 150 мм, 5 предметов
Набор напильников STAYER PROFI двухкомпонентная рукоятка 150мм 1681-15-H5_z01 Напильники STAYER серии «PROFESSIONAL» изготовлены из высококачественной инструментальной стали и подвергнут многоступенчатой закалке для длительного срока службы. Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ. -Рабочая длина: 150 мм -Тип насечки: 2 № -Материал: сталь У12А -Тип рукоятки: двухкомпонентная -Тип напильника: плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый -Двойная насечка: да
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
напильник плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый — по 1 шт., все с двухкомпонентной рукояткой
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Набор напильников STAYER PROFI двухкомпонентная рукоятка 150мм 1681-15-H5_z01 Напильники STAYER серии «PROFESSIONAL» изготовлены из высококачественной инструментальной стали и подвергнут многоступенчатой закалке для длительного срока службы. Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ. -Рабочая длина: 150 мм -Тип насечки: 2 № -Материал: сталь У12А -Тип рукоятки: двухкомпонентная -Тип напильника: плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый -Двойная насечка: да
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор напильников Stayer 1681-15-H5_z01, 150 мм, 5 предметов - этот товар вы можете купить по цене 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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