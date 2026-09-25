Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
185
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб.
В наличии
Код товара: 742365
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11 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
Алюминиевый профилированный корпус
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм
Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу!
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
Алюминиевый профилированный корпус
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу!
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - данный товар вы можете купить по цене 11090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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