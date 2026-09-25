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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм купить с доставкой в Москве
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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм

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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 1
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 2
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 3
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 4
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 5
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 6
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 7
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 8
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 9
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 10
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
1500
Минимальный диаметр, мм
1500
Максимальный диаметр, мм
1500
Длина, мм
1500
Ширина, мм
185
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 1
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 2
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 3
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 4
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 5
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 6
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 7
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 8
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 9
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 10
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм
5 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
1500
Минимальный диаметр, мм
1500
Максимальный диаметр, мм
1500
Длина, мм
1500
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм

Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу! Преимущества: Усиленная конструкция и повышенное сопротивление на изгиб и кручение. Противонаклонный упор предотвращает случайный сход инструмента с траектории (для инструмента, оснащенного зацепом под упор) Позволяют использовать огромный ассортимент режущего инструмента Позволяют выполнять точные прямые резы Конструкция из анодированного алюминия для сохранения чистоты обрабатываемых материалов и длительного срока службы Отверстия для максимально надежной фиксации Противоскользящие ножки для дополнительной фиксации Универсальная защита от сколов – резиновая направляющая (калибруется под инструмент при первом распиле)



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Отзывы о товаре Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
1500
Минимальный диаметр, мм
1500
Максимальный диаметр, мм
1500
Длина, мм
1500
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу! Преимущества: Усиленная конструкция и повышенное сопротивление на изгиб и кручение. Противонаклонный упор предотвращает случайный сход инструмента с траектории (для инструмента, оснащенного зацепом под упор) Позволяют использовать огромный ассортимент режущего инструмента Позволяют выполнять точные прямые резы Конструкция из анодированного алюминия для сохранения чистоты обрабатываемых материалов и длительного срока службы Отверстия для максимально надежной фиксации Противоскользящие ножки для дополнительной фиксации Универсальная защита от сколов – резиновая направляющая (калибруется под инструмент при первом распиле)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм - стоимость товара 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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