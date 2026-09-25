Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм
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Характеристики
Описание товара Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-1500 32432-1.5, 1500 мм
Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу! Преимущества: Усиленная конструкция и повышенное сопротивление на изгиб и кручение. Противонаклонный упор предотвращает случайный сход инструмента с траектории (для инструмента, оснащенного зацепом под упор) Позволяют использовать огромный ассортимент режущего инструмента Позволяют выполнять точные прямые резы Конструкция из анодированного алюминия для сохранения чистоты обрабатываемых материалов и длительного срока службы Отверстия для максимально надежной фиксации Противоскользящие ножки для дополнительной фиксации Универсальная защита от сколов – резиновая направляющая (калибруется под инструмент при первом распиле)
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