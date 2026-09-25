Top.Mail.Ru
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 1
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 2
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 3
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 4
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 5
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 6
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 7
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 8
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 9
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 1
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 2
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 3
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 4
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 5
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 6
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 7
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 8
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 9
  • Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм
5 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Max нагрузка на стол, кг
590
Высота стола, мм
820
Длина рабочего стола, мм
1085
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
690
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.19х0.15
Вес, кг.
10.5

Описание товара Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм

Складные козлы отличное решение для организации рабочего места или для хранения материала. Преимущества: Материал: сталь Боковые L- образные скобы для фиксации бруса 45 мм Упоры на ножках для листового материала Регулировка по высоте Ручка для переноски Противоскользящие наклакди на опорной поверхности



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Max нагрузка на стол, кг
590
Высота стола, мм
820
Длина рабочего стола, мм
1085
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
690
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Описание
Складные козлы отличное решение для организации рабочего места или для хранения материала. Преимущества: Материал: сталь Боковые L- образные скобы для фиксации бруса 45 мм Упоры на ножках для листового материала Регулировка по высоте Ручка для переноски Противоскользящие наклакди на опорной поверхности


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...