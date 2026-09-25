Роликовая опора с боковыми ограничителями ЗУБР РОС-1 38787, 430 ? 495 ? 680-1100 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
В наличии
Код товара: 742361
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Max нагрузка на стол, кг
60
Высота стола, мм
1100
Длина рабочего стола, мм
495
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
430
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х13х9
Вес, кг.
4.4
Описание товара Роликовая опора с боковыми ограничителями ЗУБР РОС-1 38787, 430 ? 495 ? 680-1100 мм
Опорная стойка с боковыми ограничителями отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества Материал: сталь 300 мм - ширина опорного узла Регулировка по высоте Боковые ограничители Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 440х150х855 мм
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Бренд
ЗУБР
Max нагрузка на стол, кг
60
Высота стола, мм
1100
Длина рабочего стола, мм
495
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
430
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Опорная стойка с боковыми ограничителями отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества Материал: сталь 300 мм - ширина опорного узла Регулировка по высоте Боковые ограничители Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 440х150х855 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Роликовая опора с боковыми ограничителями ЗУБР РОС-1 38787, 430 ? 495 ? 680-1100 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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