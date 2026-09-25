Алюминиевый мобильный стол для торцовочных пил с ручкой и колесами Kraftool MSA-1200 U 38782-2, 1120
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб.
В наличии
Код товара: 742360
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Загружаем...
13 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
250
Высота стола, мм
395
Длина рабочего стола, мм
1250
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
240
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.3х0.19
Вес, кг.
18.12
Описание товара Алюминиевый мобильный стол для торцовочных пил с ручкой и колесами Kraftool MSA-1200 U 38782-2, 1120
Столярный верстак Kraftool — это легкий складной помощник для мастерской или гаража: его вес всего 15 кг, а компактные размеры делают транспортировку и хранение максимально удобными. При этом конструкция выдерживает внушительную нагрузку до 250 кг — надежная опора для ваших проектов. Стол позволяет регулировать высоту, чтобы работа всегда была комфортной, а рабочая поверхность длиной 1250 мм и шириной 240 мм идеально подойдет для столярных задач с заготовками разного размера. Зеленый цвет добавит яркого акцента в любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
250
Высота стола, мм
395
Длина рабочего стола, мм
1250
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
240
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Столярный верстак Kraftool — это легкий складной помощник для мастерской или гаража: его вес всего 15 кг, а компактные размеры делают транспортировку и хранение максимально удобными. При этом конструкция выдерживает внушительную нагрузку до 250 кг — надежная опора для ваших проектов. Стол позволяет регулировать высоту, чтобы работа всегда была комфортной, а рабочая поверхность длиной 1250 мм и шириной 240 мм идеально подойдет для столярных задач с заготовками разного размера. Зеленый цвет добавит яркого акцента в любой интерьер.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Алюминиевый мобильный стол для торцовочных пил с ручкой и колесами Kraftool MSA-1200 U 38782-2, 1120 - данный товар вы можете купить по цене 13820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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