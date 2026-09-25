Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ?
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Характеристики
Описание товара Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ?
Стол для торцовочных пил Kraftool сочетает в себе мощную функциональность и удобство для работы. Его просторная рабочая поверхность длиной 1120 мм и шириной 765 мм позволяет комфортно разместить крупногабаритные материалы или инструмент. Благодаря максимальной нагрузке в 250 кг этот стол легко справится даже с тяжёлыми заготовками. Стол компактно складывается — это удобно как для хранения, так и для транспортировки между объектами. Система регулировки высоты помогает подобрать оптимальное положение для работы, снижая усталость во время длительных задач. Вес всего 15 кг делает стол достаточно лёгким, чтобы его можно было переносить в одиночку. Стильное зелёное исполнение добавляет индивидуальности рабочему пространству. Kraftool — ваш выбор для надёжности и эффективности в мастерской или на стройплощадке.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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