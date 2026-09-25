Строительные козлы усиленные Kraftool SH-110 38790, 1085 ? 690 ? 618-820 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб.
В наличии
Код товара: 742358
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 260 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kraftool
Max нагрузка на стол, кг
590
Высота стола, мм
820
Длина рабочего стола, мм
1085
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
690
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.15х0.12
Вес, кг.
10
Описание товара Строительные козлы усиленные Kraftool SH-110 38790, 1085 ? 690 ? 618-820 мм
Складные козлы отличное решение для организации рабочего места или для хранения материала. Преимущества Материал: сталь Боковые L- образные скобы для фиксации бруса 40 - 90 мм Упоры на ножках для листового материала Регулировка по высоте Ручка для переноски Противоскользящие наклакди на опорной поверхности
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитСтроительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618...
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитСтойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, транс...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМонтажный стол складной ЗУБР СМ-700 38786, 700 ? 600 ? 825 мм
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитМонтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785,...
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитСтол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1200 38784, 1180-2000 ? 610 ? 9...
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитСтол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 8...
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитАлюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool ...
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитСборочно-сварочный стол ЗУБР СБС 32900, 800-600 мм, сталь 4мм, к...
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитАлюминиевый мобильный стол для торцовочных пил с ручкой и колеса...
-
В наличииЦена 16 400 руб.4100 руб. в СплитМногофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ?...
Бренд
Kraftool
Max нагрузка на стол, кг
590
Высота стола, мм
820
Длина рабочего стола, мм
1085
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
690
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Складные козлы отличное решение для организации рабочего места или для хранения материала. Преимущества Материал: сталь Боковые L- образные скобы для фиксации бруса 40 - 90 мм Упоры на ножках для листового материала Регулировка по высоте Ручка для переноски Противоскользящие наклакди на опорной поверхности
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Строительные козлы усиленные Kraftool SH-110 38790, 1085 ? 690 ? 618-820 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Строительные козлы усиленные Kraftool SH-110 38790, 1085 ? 690 ? 618-820 мм