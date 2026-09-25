Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1200 38784, 1180-2000 ? 610 ? 970 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб.
В наличии
Код товара: 742355
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10 310 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
870
Длина рабочего стола, мм
2000
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
650
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
стол для торцовочных пил
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.3х0.2
Вес, кг.
16.5
Описание товара Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1200 38784, 1180-2000 ? 610 ? 970 мм
Стол для торцовочных пил ЗУБР сочетает вместительную рабочую поверхность длиной 2000 мм и шириной 650 мм с компактной высотой 870 мм — комфортное пространство для любых задач. Лёгкая конструкция весит всего 15 кг и при этом выдерживает нагрузку до 150 кг, что делает этот стол надёжным помощником для самых разных проектов. Благодаря складной конструкции его легко транспортировать и хранить, а регулировка высоты позволяет подобрать идеальный уровень для работы. Яркий синий цвет выделяет стол на рабочем месте и поднимает настроение.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
870
Длина рабочего стола, мм
2000
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
650
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
стол для торцовочных пил
Страна производитель
Китай
Стол для торцовочных пил ЗУБР сочетает вместительную рабочую поверхность длиной 2000 мм и шириной 650 мм с компактной высотой 870 мм — комфортное пространство для любых задач. Лёгкая конструкция весит всего 15 кг и при этом выдерживает нагрузку до 150 кг, что делает этот стол надёжным помощником для самых разных проектов. Благодаря складной конструкции его легко транспортировать и хранить, а регулировка высоты позволяет подобрать идеальный уровень для работы. Яркий синий цвет выделяет стол на рабочем месте и поднимает настроение.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1200 38784, 1180-2000 ? 610 ? 970 мм - данный товар вы можете купить по цене 10310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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