Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм
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Характеристики
Описание товара Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм
Многофункциональный стол Kraftool — компактное и прочное рабочее место для мастеров, ценящих порядок и удобство. При весе 21,1 кг этот стол устойчив и надежен, а максимальная нагрузка до 150 кг позволяет работать даже с тяжёлыми деталями и инструментами. Рабочая поверхность длиной 1070 мм и шириной 200 мм даёт достаточно пространства для сборки, резки или других задач, при этом стол не займет много места. Высота 530 мм и регулируемая конструкция позволяют подобрать оптимальное положение для каждой задачи, что снижает усталость при длительной работе. Складная конструкция обеспечивает лёгкое хранение и транспортировку — стол быстро собирается и разбирается, не занимая лишнего пространства в мастерской или гараже. Зеленый цвет выделяет Kraftool среди стандартных вариантов и добавляет яркости вашему рабочему пространству.
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