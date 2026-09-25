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Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм купить с доставкой в Москве
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Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм

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Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 1
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 2
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 3
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 4
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 5
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 6
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 7
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 8
Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 1
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 2
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 3
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 4
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 5
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 6
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 7
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 8
  • Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм
3 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Max нагрузка на стол, кг
200
Высота стола, мм
1025
Длина рабочего стола, мм
970
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
645
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х10х9
Вес, кг.
8.8

Описание товара Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм

Складные козлы отличное решение для организации рабочего места или для хранения материала. Преимущества: Материал: сталь Регулировка по высоте Ручка для переноски Противоскользящие наклакди на опорной поверхности



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Отзывы о товаре Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Max нагрузка на стол, кг
200
Высота стола, мм
1025
Длина рабочего стола, мм
970
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
645
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Описание
Складные козлы отличное решение для организации рабочего места или для хранения материала. Преимущества: Материал: сталь Регулировка по высоте Ручка для переноски Противоскользящие наклакди на опорной поверхности


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительные козлы ЗУБР КС-90 38792, 970 ? 632 ? 640-1025 мм - по цене 3830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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