Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
В наличии
Код товара: 742351
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стойка
Max нагрузка на стол, кг
100
Высота стола, мм
1290
Длина рабочего стола, мм
600
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
750
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х23х18
Вес, кг.
12
Описание товара Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер
Опорная стойка с различными опорами отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества: Материал: сталь 750 мм - ширина опорного узла Регулировка по высоте 4 вида опоры: шариковая, роликовая, плоская с противоскользящей накладкой, угловая роликовая (180°, 45°) Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 750х130х880 мм
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стойка
Max нагрузка на стол, кг
100
Высота стола, мм
1290
Длина рабочего стола, мм
600
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
750
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Опорная стойка с различными опорами отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества: Материал: сталь 750 мм - ширина опорного узла Регулировка по высоте 4 вида опоры: шариковая, роликовая, плоская с противоскользящей накладкой, угловая роликовая (180°, 45°) Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 750х130х880 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - этот товар вы можете купить по цене 6350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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