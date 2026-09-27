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Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер купить с доставкой в Москве
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Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер

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Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 1
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 2
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 3
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 4
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 5
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 6
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 7
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 8
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 9
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 10
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 11
Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 1
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 2
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 3
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 4
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 5
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 6
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 7
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 8
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 9
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 10
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 11
  • Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер
6 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стойка
Max нагрузка на стол, кг
100
Высота стола, мм
1290
Длина рабочего стола, мм
600
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
750
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х23х18
Вес, кг.
12

Описание товара Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер

Опорная стойка с различными опорами отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества: Материал: сталь 750 мм - ширина опорного узла Регулировка по высоте 4 вида опоры: шариковая, роликовая, плоская с противоскользящей накладкой, угловая роликовая (180°, 45°) Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 750х130х880 мм



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Отзывы о товаре Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стойка
Max нагрузка на стол, кг
100
Высота стола, мм
1290
Длина рабочего стола, мм
600
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
750
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Описание
Опорная стойка с различными опорами отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества: Материал: сталь 750 мм - ширина опорного узла Регулировка по высоте 4 вида опоры: шариковая, роликовая, плоская с противоскользящей накладкой, угловая роликовая (180°, 45°) Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 750х130х880 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, трансформер - этот товар вы можете купить по цене 6350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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