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Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм купить с доставкой в Москве
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Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм

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Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 1
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 2
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 3
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 4
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 5
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 6
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 7
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 8
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 9
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 10
Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 1
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 2
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 3
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 4
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 5
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 6
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 7
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 8
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 9
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 10
  • Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742350
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стойка
Max нагрузка на стол, кг
60
Высота стола, мм
1100
Длина рабочего стола, мм
445
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
480
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х22х9
Вес, кг.
5.5

Описание товара Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм

Опорная стойка с различными опорами отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества: Материал: сталь 300 мм - ширина опорного узла Плавная бесступенчатая регулировка высоты 4 вида опоры: шариковая, роликовая, угловая 150°, плоская, Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 440х170х790 мм



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Отзывы о товаре Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стойка
Max нагрузка на стол, кг
60
Высота стола, мм
1100
Длина рабочего стола, мм
445
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
480
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Описание
Опорная стойка с различными опорами отличный помошник при работе с длинными досками и брусками. Преимущества: Материал: сталь 300 мм - ширина опорного узла Плавная бесступенчатая регулировка высоты 4 вида опоры: шариковая, роликовая, угловая 150°, плоская, Противоскользящие ножки Размер в сложенном виде: 440х170х790 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка опорная ЗУБР МОС-4 38788, 480 ? 445 ? 815-1100 мм - по цене 3280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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