Струбцина Kraftool BRC-150 32313-150, 1525/48 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
В наличии
Код товара: 742347
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Загружаем...
5 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
48
Длина, мм
1525
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.1х0.1
Вес, кг.
1.3
Описание товара Струбцина Kraftool BRC-150 32313-150, 1525/48 мм
Высокоточные струбцины с коробчатым профилем из анодированного алюминия. (ВRC - ?Box Rail Clamp?) Работа на сжатие и распор. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 48 мм. . Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
48
Длина, мм
1525
Страна производитель
Китай
Высокоточные струбцины с коробчатым профилем из анодированного алюминия. (ВRC - ?Box Rail Clamp?) Работа на сжатие и распор. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 48 мм. . Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина Kraftool BRC-150 32313-150, 1525/48 мм - купить по цене 5610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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