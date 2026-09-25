Top.Mail.Ru
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 1
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 2
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 3
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 4
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 5
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 6
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 7
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 8
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 9
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 1
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 2
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 3
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 4
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 5
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 6
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 7
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 8
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 9
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Глубина зажима
85
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х16х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм

Многозадачный профессиональный зажимной инструмент. Для фиксации и удержания при выполенении сборочных, столярных и слесарных работ. Для горизонтального и вертикального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Глубина зажима
85
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Многозадачный профессиональный зажимной инструмент. Для фиксации и удержания при выполенении сборочных, столярных и слесарных работ. Для горизонтального и вертикального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-450, 450 ? 85 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...