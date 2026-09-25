Струбцина с Т-образным профилем ЗУБР Т-150 32306-150, 1530 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 742340
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2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
T-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь, пластик
Глубина зажима
42
Длина, мм
1530
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.1х0.07
Вес, кг.
4.9
Описание товара Струбцина с Т-образным профилем ЗУБР Т-150 32306-150, 1530 мм
Прочные струбцины с Т-образным профилем ?T-Bar Clamp? (ваймы) для сжатия с усилием. Головки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Т-образная стальная направляющая с сечением 50х20 мм Использование в качестве пресса для склейки деталей. Глубина зажима 42 мм. Ширина зажимных губок 45 мм Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования. Применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ.
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
T-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь, пластик
Глубина зажима
42
Длина, мм
1530
Страна производитель
Китай
Прочные струбцины с Т-образным профилем ?T-Bar Clamp? (ваймы) для сжатия с усилием. Головки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Т-образная стальная направляющая с сечением 50х20 мм Использование в качестве пресса для склейки деталей. Глубина зажима 42 мм. Ширина зажимных губок 45 мм Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования. Применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина с Т-образным профилем ЗУБР Т-150 32306-150, 1530 мм - по цене 2470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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