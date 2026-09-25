Направляющая шина Kraftool CG-T 32235-2.5_z01, 2530 мм, 250, c T-track, зажимная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
2530
Длина, мм
2530
Ширина, мм
77
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 742339
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
2530
Длина, мм
2530
Ширина, мм
77
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х14х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Направляющая шина Kraftool CG-T 32235-2.5_z01, 2530 мм, 250, c T-track, зажимная
Профессиональный зажимной инструмент из авиационного алюминия, усиленный ребрами жесткости. Два специальных паза T-track значительно расширяют возможности применения. Преимущества: Полированный широкий корпус. Широкий профиль из анодированного авиационного алюминия с дополнительными ребрами жесткости Два специальных паза T-track для расширения возможностей инструмента Губки из прочного полиамида, армированного фибергласом Мягкие накладки для надежного и аккуратного зажима Фибергласовая рукоятка, усиленная внутренними ребрами жесткости Быстрозажимная конструкция Отверстие на рукоятке для подвеса и хранения инструмента Стальная рейка с индукционной закалкой в основании шины
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
2530
Длина, мм
2530
Ширина, мм
77
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Профессиональный зажимной инструмент из авиационного алюминия, усиленный ребрами жесткости. Два специальных паза T-track значительно расширяют возможности применения. Преимущества: Полированный широкий корпус. Широкий профиль из анодированного авиационного алюминия с дополнительными ребрами жесткости Два специальных паза T-track для расширения возможностей инструмента Губки из прочного полиамида, армированного фибергласом Мягкие накладки для надежного и аккуратного зажима Фибергласовая рукоятка, усиленная внутренними ребрами жесткости Быстрозажимная конструкция Отверстие на рукоятке для подвеса и хранения инструмента Стальная рейка с индукционной закалкой в основании шины
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Направляющая шина Kraftool CG-T 32235-2.5_z01, 2530 мм, 250, c T-track, зажимная – стоимость товара 4700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Направляющая шина Kraftool CG-T 32235-2.5_z01, 2530 мм, 250, c T-track, зажимная