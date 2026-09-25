Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 742335
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1 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,
Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, - по цене 1480 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,