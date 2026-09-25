Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 742333
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
120
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х4
Вес, кг.
1.6
Описание товара Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм
Струбцина быстрозажимная KRAFTOOL KLF-300 300/120 мм предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Специальная конструкция плавающей полированной губки не сдвигает и не повреждает заготовки. Имеется большой ход рычажного механизма. Храповый механизм с эксцентриковым шарниром.
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
120
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Струбцина быстрозажимная KRAFTOOL KLF-300 300/120 мм предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Специальная конструкция плавающей полированной губки не сдвигает и не повреждает заготовки. Имеется большой ход рычажного механизма. Храповый механизм с эксцентриковым шарниром.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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