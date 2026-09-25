Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-200-400 32807, 200-400 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Длина, мм
400
Ширина, мм
200
Комплектация
Струбцина - 4шт. Шаблон фрезерный с 2 упорами.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб.
В наличии
Код товара: 742327
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7 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
алюминий, сталь
Материал назначения
универсальный
Длина, мм
400
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Струбцина - 4шт. Шаблон фрезерный с 2 упорами.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х12х12
Вес, кг.
3
Описание товара Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-200-400 32807, 200-400 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте
Шаблон фрезерный KRAFTOOL 32807 KRAFTFLEX MFS-200-400 мм, 4шт, с 2 упорами для профессионального использования на монтажном столе. Преимущества: Профиль с разметкой из авиационного алюминия. Инструмент для сборки в комплекте Возможность обьединять несколько наборов вместе
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
алюминий, сталь
Материал назначения
универсальный
Длина, мм
400
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Струбцина - 4шт. Шаблон фрезерный с 2 упорами.
Страна производитель
Китай
Шаблон фрезерный KRAFTOOL 32807 KRAFTFLEX MFS-200-400 мм, 4шт, с 2 упорами для профессионального использования на монтажном столе. Преимущества: Профиль с разметкой из авиационного алюминия. Инструмент для сборки в комплекте Возможность обьединять несколько наборов вместе
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-200-400 32807, 200-400 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте - этот товар вы можете купить по цене 7620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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