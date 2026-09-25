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Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ купить с доставкой в Москве
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Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ

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Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 1
Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 2
Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 3
Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Длина, мм
3000
Ширина, мм
11
Комплектация
Антифрикционная лента - 2 шт.
  • Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 1
  • Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 2
  • Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 3
  • Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Длина, мм
3000
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Антифрикционная лента - 2 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
87

Описание товара Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ

Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF используется совместно с направляющей шиной. Антифрикционная лента значительно снижает трение инструмента о поверхность шины. Совместима с направляющими шинами ЗУБР ППШ. Для монтажа необходимо использовать любую двухстороннюю клейкую ленту на тонкой основе по ширине используемой ленты



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Отзывы о товаре Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Длина, мм
3000
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Антифрикционная лента - 2 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF используется совместно с направляющей шиной. Антифрикционная лента значительно снижает трение инструмента о поверхность шины. Совместима с направляющими шинами ЗУБР ППШ. Для монтажа необходимо использовать любую двухстороннюю клейкую ленту на тонкой основе по ширине используемой ленты


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антифрикционная лента для направляющих шин ЗУБР 32332-AF, 3 м, 2 шт., ППШ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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