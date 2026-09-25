Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор струбцин
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 980 руб.
В наличии
Код товара: 742321
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13 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Набор струбцин
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Корпусная струбцина 1000/1150 - 2 шт; Корпусная струбцина 600/750 мм - 2 шт; Фиксатор струбцин ?Крест на крест? - 4 шт; Цилиндрический упор 19-20 мм - 4 шт; Упаковка
Материал инструмента
чугун, сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х0.19х0.14
Вес, кг.
1.3
Описание товара Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт.
Набор корпусных струбцин и принадлежностей KRAFTOOL 32240-H12, предназначен для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Надёжные струбцины KRAFTOOL GRAND с постоянно параллельными губками для всевозможных столярных работ (1000мм х 2шт и 600мм х 2шт). Работа на сжатие и на распор. Бережная фиксация заготовок благодаря мягким переставным накладкам. Высокая сила сжатия 600 кгс.
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Бренд
Тип инструмента
Набор струбцин
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Корпусная струбцина 1000/1150 - 2 шт; Корпусная струбцина 600/750 мм - 2 шт; Фиксатор струбцин ?Крест на крест? - 4 шт; Цилиндрический упор 19-20 мм - 4 шт; Упаковка
Материал инструмента
чугун, сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Набор корпусных струбцин и принадлежностей KRAFTOOL 32240-H12, предназначен для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Надёжные струбцины KRAFTOOL GRAND с постоянно параллельными губками для всевозможных столярных работ (1000мм х 2шт и 600мм х 2шт). Работа на сжатие и на распор. Бережная фиксация заготовок благодаря мягким переставным накладкам. Высокая сила сжатия 600 кгс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - стоимость товара 13980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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