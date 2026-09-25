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Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм купить с доставкой в Москве
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Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм

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Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 1
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 2
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 3
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 4
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 5
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 1
  • Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 2
  • Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 3
  • Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 4
  • Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 5
  • Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
T-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь
Глубина зажима
55
Длина, мм
2010
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.14х0.2х0.1
Вес, кг.
9.03

Описание товара Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм

Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм



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Отзывы о товаре Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
T-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь
Глубина зажима
55
Длина, мм
2010
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/7 32303-7, 2010/55 мм - стоимость товара 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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