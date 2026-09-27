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Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная купить с доставкой в Москве
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Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная

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Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 1
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 2
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 3
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 4
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 5
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 6
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 7
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 8
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 9
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для режущего инструмента
Материал назначения
Дерево, Пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
1530
Ширина, мм
72
Комплектация
Зажимная направляющая шина, документация, упаковка
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 1
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 2
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 3
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 4
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 5
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 6
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 7
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 8
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 9
  • Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная
3 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для режущего инструмента
Материал
алюминий, пластик, сталь
Материал назначения
Дерево, Пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
1530
Ширина, мм
72
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зажимная направляющая шина, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.88х0.23х0.1
Вес, кг.
20

Описание товара Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная

Направляющая шина KRAFTOOL CG-150 1530 мм 32235-1.5 - профессиональный зажимной инструмент из авиационного алюминия, усиленный ребрами жёсткости. Имеет широкий спектр применения. Предназначена для использования в качестве направляющей для режущего инструмента.



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Отзывы о товаре Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для режущего инструмента
Материал
алюминий, пластик, сталь
Материал назначения
Дерево, Пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
1530
Ширина, мм
72
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зажимная направляющая шина, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Направляющая шина KRAFTOOL CG-150 1530 мм 32235-1.5 - профессиональный зажимной инструмент из авиационного алюминия, усиленный ребрами жёсткости. Имеет широкий спектр применения. Предназначена для использования в качестве направляющей для режущего инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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