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Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м купить с доставкой в Москве
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Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742286
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
35х35х33
Вес, кг.
1.21

Описание товара Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м

Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м

Отзывы о товаре Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геодезическая стальная мерная лента Kraftool 34185-50, 50 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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