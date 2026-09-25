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Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м купить с доставкой в Москве
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Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
41х33х23
Вес, г.
710

Описание товара Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м

Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м

Отзывы о товаре Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка со сверх широким полотном Kraftool Extrem 34127-10, 10 м х 32 мм, 10 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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