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Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей купить с доставкой в Москве
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Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей
3 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
344

Описание товара Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей

Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей

Отзывы о товаре Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный детектор проводки Kraftool GMS-120 45298, ЖК дисплей - стоимость товара 3660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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