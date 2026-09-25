Цельнокованый молоток кровельщика ЗУБР 20147-600_z01, Профессионал 600 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 742260
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Загружаем...
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Загружаем...
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х3
Вес, г.
900
Описание товара Цельнокованый молоток кровельщика ЗУБР 20147-600_z01, Профессионал 600 г
Молоток КРОВЕЛЬЩИКА 600 г цельнокованый, Профессионал ЗУБР "ТИТАН" 20147-600 20147-600_z01 дополнен магнитом для удобства удержания гвоздя и работы одной рукой. Профилированная рукоятка облегчает захват и значительно упрощает работу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Молоток КРОВЕЛЬЩИКА 600 г цельнокованый, Профессионал ЗУБР "ТИТАН" 20147-600 20147-600_z01 дополнен магнитом для удобства удержания гвоздя и работы одной рукой. Профилированная рукоятка облегчает захват и значительно упрощает работу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельнокованый молоток кровельщика ЗУБР 20147-600_z01, Профессионал 600 г - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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