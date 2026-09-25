Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
В наличии
Код товара: 742259
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2 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
295
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х3
Вес, кг.
1.2
Описание товара Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г
Цельнокованный молоток каменщика, 600 г, Kraftool THOR 20191 обладает высокой прочностью и предназначен для строительных работ. Данная модель оснащена удобной рукояткой. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
295
Страна производитель
Китай
Цельнокованный молоток каменщика, 600 г, Kraftool THOR 20191 обладает высокой прочностью и предназначен для строительных работ. Данная модель оснащена удобной рукояткой. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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